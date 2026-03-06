Цените на нафтата скокнаа до 84 долари по барел поради заканата од блокада на Ормутскиот теснец

Цените на нафтата на меѓународните пазари вчера скокнаа на 84 долари по барел, поради стравувањата дека блокадата на Ормусткиот теснец може да се пролонгира и да го загрози снабдувањето.

На лондонскиот пазар барел се тргуваше за 2,57 долари повеќе отколку претходниот ден, додека на американскиот пазар цената достигна 78,92 долари по барел, зголемување од 4,26 долари.

Блокадата на теснецот е резултат на конфликтот помеѓу Израел и САД против Иран, при што Техеран одговори со лансирање проектили кон американските воени бази во регионот. Иранската морнарица ја презеде контролата над теснецот, а осигурителите ги откажаа полисите за ризик од војна, принудувајќи танкерите и контејнерските бродови да го избегнуваат овој пловен пат.

Во исто време, Ирак ја запре производството на нафта во нафтеното поле Румаила, второ по големина во светот, со дневно производство од околу 1,4 милиони барели, бидејќи бродовите не можат да ја транспортираат нафтата поради блокадата.

Американскиот претседател Donald Trump понуди осигурување за бродовите и можност американски воени бродови да ги придружуваат танкерите, додека аналитичарите предупредуваат дека алтернативните снабдувачки правци не можат целосно да ја надоместат блокадата.

Доколку застојот продолжи подолго, се очекува владите да се координираат и да користат стратешки резерви на нафта за да го обезбедат снабдувањето. Според OPEC, цената на барел нафта од членките на организацијата изнесуваше 82,87 долари, зголемување од 1,87 долари.