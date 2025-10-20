Цените на нафтените производи се намалуваат 

0 SHARES Сподели Твитни

Регулаторната комисија за енергетика, водоснабдување и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија ја донесе одлуката, со која малопродажните цени на нафтените производи се намалуваат во просек за 0,93% во споредба со одлуката од 13.10.2025 година.Малопродажните цени на ЕУРОДИЗЕЛ (D-Е V) и Екстра лесното масло за домаќинство (ЕL-1) се намалуваат за 1,00 ден/литар.Малопродажните цени на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 не се менуваат. Малопродажната цена на Мазут М-1 SU се намалува за 0,614 ден/кг и ќе изнесува 36,047 ден/кг.Од 21.10.2025, 00:01 часот, максималните цени на нафтените производи ќе бидат:ЕУРОСУПЕР БС – 95 ќе се продава за 73,00 (денари/литар)ЕУРОСУПЕР БС – 98 ќе се продава за 75,00 (денари/литар)ЕУРОДИЗЕЛ БС (ДЕ В) ќе се продава за 67,00 (денари/литар)Екстра лесното масло за горење 1 (EL-1) ќе се продава за 36.047 денари/литарMazut М-1 SU 36.047 (ден/килограм).

