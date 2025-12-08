Цените на популарните телефони ќе скокнат следната година: Причината е шокантна – еве кој е виновен

0 SHARES Сподели Твитни

Цените на паметните телефони и другите уреди што користат меморија би можеле да се зголемат поради големата побарувачка за компоненти, особено во индустријата за вештачка интелигенција.

Производители како Micron и Samsung сè повеќе ги фокусираат своите ресурси на центри за податоци кои се клучни за вештачката интелигенција, што значи дека ќе има помалку меморија достапна за потрошувачките уреди. Се очекува цените на меморијата да се зголемат за дури 30% во последниот квартал од 2025 година, а потоа уште 20% на почетокот на 2026 година.

Овие промени веќе влијаат на пазарот на паметни телефони. IDC предвидува дека пазарот на паметни телефони ќе се намали за 0,9% до 2026 година поради недостиг на меморија, додека истражувачите проценуваат дека овие зголемени трошоци ќе го направат производството на телефони поскапо за 8% до 10%. Ова би можело да ги зголеми цените на телефоните, особено за поевтините Android уреди кои веќе имаат пониски маржи на профит. Некои телефони би можеле да видат зголемување на цените уште следната година.

Поради овие трошоци, производителите може да одлучат да го одложат лансирањето на поевтини модели, а воедно да се фокусираат на поскапи телефони со повисоки маржи. Според прогнозите, просечната цена на паметен телефон би можела да се искачи на 465 долари до 2026 година, што би го однело пазарот до рекордна вредност од речиси 579 милијарди долари, пишува CNN.

Иако ситуацијата во моментов изгледа предизвикувачка, аналитичарите очекуваат пазарот да се стабилизира во втората половина од 2026 година, што би можело да доведе до намалување на цените или барем до ограничен раст.

Пронајдете не на следниве мрежи: