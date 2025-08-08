Цените на храната во јули „до плафон“ – месото никогаш поскапо

Цените на храната во јули достигнаа највисоко ниво за две години, со големо поскапување кај растителните масла, а цените на месото се највисоки откако Организацијата за храна и земјоделство на ОН (ФАО) објави податоци.

Индексот на цените на ФАО за кошничката со основни прехранбени производи изнесуваше 130,1 поен во јули и беше за 1,6 проценти повисок отколку во јуни. Неговата вредност е највисока од април 2023 година. Во споредба со минатогодишниот јули, храната е поскапа за 7,6 проценти.

Растителните масла најмногу поскапеа во јули, за 7,1 процент во споредба со јуни, со највисоко ниво на цените во последните три години. Зголемувањето на цените на палминото, соиното и сончогледовото масло преовлада над малиот пад на цените на маслото од репка по жетвата во Европа.

Цените на месото скокнаа за 1,2 проценти, достигнувајќи го највисокото ниво откако ФАО објави податоци, поради силниот пораст на говедското и овчо месо. Цените на живинското месо исто така малку се зголемија, додека цените на свинското месо паднаа поради изобилството на понуда и намалената побарувачка, особено во Европската Унија.

Цената на житните култури падна во јули за 0,8 проценти во споредба со јуни, што одразува добра жетва на пченица на северната хемисфера. Значителниот пад на цените беше запрен од стравувањата од неповолни временски услови во одредени делови од Северна Америка што би можеле да влијаат на пролетната жетва на пченица и жетвата на пченка во Источна Европа и во одредени делови од Украина.

Цените на шеќерот паднаа во јули петти месец по ред, за мали 0,2 проценти во споредба со јуни и за 13,5 проценти во споредба со истиот месец минатата година, што ги одразува очекувањата за обилна жетва во Тајланд и Индија и поволни временски услови во Бразил. Цените беа поддржани од индикации за закрепнување на глобалната побарувачка.

Млекото и млечните производи паднаа во јули за прв пат од април 2024 година, исто така за 0,1 процент во споредба со претходниот месец, со пониски цени на путерот и повисоки цени на сирењето поради континуираната силна побарувачка во Азија и Блискиот Исток и намалената понуда од Европската Унија. Во споредба со минатогодишниот јули, тие беа дури 21,5 проценти поскапи.

ФАО не објави посебен извештај за понудата и побарувачката на пазарот на житни култури.