Цените на храната растат низ целиот свет: Пченицата, маслото и месото стануваат поскапи

Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО) објави дека референтниот индикатор за глобалните цени на храната се зголемил во февруари, со што завршил петмесечниот тренд на опаѓање.

Ова значи дека цените на пченицата, повеќето растителни масла и неколку видови месо го надминаа падот на цените на сирењето и шеќерот, според новиот извештај објавен денес од Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО).

Индексот на цените на храната на ФАО, кој ги следи месечните промени во меѓународните цени на кошничка од глобално тргувани прехранбени производи, во февруари изнесуваше просечно 125,3 поени. Ова претставува зголемување од 0,9 проценти во споредба со ревидираното ниво од јануари, но сепак е за 1,0 проценти пониско од пред една година.

Растот на индексот првенствено беше поттикнат од повисоките цени на житарките, особено пченицата, кои се зголемија поради неповолните временски услови во делови од Европа и Соединетите Американски Држави и прекините во логистиката во Руската Федерација и поширокиот регион на Црното Море – важна извозна област за снабдување на европскиот пазар, вклучително и Југоисточна Европа. Во исто време, меѓународните цени на грубите житарки (како што се пченка, јачмен и сирак) малку се зголемија, додека индексот на цените на оризот на ФАО се зголеми за 0,4 проценти благодарение на стабилната побарувачка за сортите басмати и јапоника.

Индексот на цените на растителното масло се зголеми за 3,3 проценти и достигна највисоко ниво од јуни 2022 година. Индексот на цените на месото на ФАО се зголеми за 0,8 проценти, при што цените на овчо и говедско месо се зголемија поради силната меѓународна побарувачка, додека цените на свинското и пилешкото месо малку се зголемија.

Спротивно на тоа, индексот на цените на млечните производи се намали за 1,2 проценти, главно поради пониските цени на сирењето, додека индексот на цените на шеќерот се намали за 4,1 процент во споредба со јануари и за дури 27,3 проценти во споредба со февруари 2025 година, поради очекувањата за изобилство на глобални залихи.

Во најновиот извештај, ФАО, исто така, проценува дека глобалното производство на пченица во 2026 година би можело да се намали за околу 3 проценти, на приближно 810 милиони тони, бидејќи пониските цени на оваа житна култура го намалуваат интересот на земјоделците за сеење во некои големи производствени региони, вклучувајќи ја Европската Унија, Руската Федерација и Соединетите Американски Држави.

Во исто време, изгледите за производство остануваат поволни во некои големи земји производители како што се Индија, Пакистан и Кина.

Според најновиот преглед на понудата и побарувачката, глобалното производство на житни култури во 2025 година се проценува на рекордни 3.029 милиони тони (+5,6 проценти во споредба со 2024 година). Светската потрошувачка во сезоната 2025/26 треба да достигне 2.943 милиони тони, додека залихите би можеле да се зголемат на 940,5 милиони тони, со сооднос на залихите со потрошувачката од 31,9 проценти.

Во исто време, светската трговија со жито во маркетиншката 2025/26 година (јули-јуни) се проценува на 501,7 милиони тони, што е за 3,5 проценти повеќе во однос на претходната година. Системот за информации за земјоделскиот пазар (AMIS), кој работи во рамките на ФАО, исто така објавуваше месечен „Монитор на пазарот“, со посебен осврт на глобалните трендови во производството на пченица.

Во извештајот се предупредува дека ескалацијата на конфликтите на Блискиот Исток би можела да доведе до повисоки цени на енергијата и ѓубривата, што би ги зголемило трошоците за производство и транспорт за земјоделците ширум светот.

