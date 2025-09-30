Цените на цигарите се зголемуваат во Македонија

0 SHARES Сподели Твитни

Од 29 септември, односно вчера, цените на цигарите во земјава се зголемија за околу 10 денари по кутија. Сепак, поради постојните резерви по претходната цена, потрошувачите сè уште не го почувствувале целосно зголемувањето.Производителите предупредуваат дека во наредните денови потрошувачите ќе почнат да го чувствуваат зголемувањето на цените.Зголемувањето на цените влијае на популарните брендови како што се „Данхил“, „Лаки Страјк“, „Пал Мал“ и „Ротманс“.Оваа промена не е резултат на зголемување на акцизата или државните даноци, туку е дел од ценовната политика на производителите, објавува „ТВ21“.Анализите на пазарот покажуваат дека ова е поврзано со зголемување на трошоците за производство и логистика, како и со прилагодување кон трендовите на цените во регионот.

Пронајдете не на следниве мрежи: