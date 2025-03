Ценовни промени на горива во регионот

0 SHARES Сподели Твитни

Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и управување со комунален отпад донесе нови одлуки во однос на цената на горивата и нафтените деривати. Според новите измени од РКЕ, бензините ќе бидат со повисоки цени, додека дизел горивото ќе поевтини. Почнувајќи од 25 март 2025 година, точно на полноќ, ќе важат новите максимални цени за нафтените деривати: Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 ќе се продава за 75,00 денари по литар, ЕУРОСУПЕР БС – 98 за 77,50 денари по литар, а дизел горивото ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) ќе биде 68,00 денари по литар. Екстра лесното масло за горење (ЕЛ-1) останува исто на 68,00 денари за литар. Мазутот М-1 НС ќе има цена од 40,755 денари за килограм. Според измените, малопродажната цена на бензинот ЕУРОСУПЕР БС-95 ќе се зголеми за 0,50 денари по литар, додека ЕУРОСУПЕР БС-98 ќе се зголеми за 1,00 денар по литар. Дизелот ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) ќе поевтини за 0,50 денари по литар. Цената за екстра лесното масло за домаќинство останува непроменета, додека мазутот М-1 НС ќе поевтини за 0,590 денари по килограм и ќе чини 40,755 денари по килограм.

