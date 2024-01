ЦЕЦА ПОТРОШИЛА ПОВЕЌЕ ОД 10.000 ЕВРА НА СТАЈЛИНГ: Од глава до пети во најпознатиот бренд, костумот чинел цело богатство

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачката Цеца Ражнатовиќ не зажали за парите за стајлинг на црвениот тепих

Фолк дивата Цеца Ражнатовиќ и нејзината ќерка Анастасија се појавија на премиерата на филмот „Недеља“ кој го следи животот на музичката легенда Џе Рамадановски.

Како и секогаш, штом се појавија на црвениот тепих, сите погледи, блицови и рефлектори беа вперени во нив.

Мајка и ќерка блеснаа во елегантни стајлинзи кои вредат за целата толпа.

Имено, за синоќешната церемонија и двајцата се одлучија за сиви костуми , кои ги комбинираа со црни чевли со високи потпетици и чанти кои одлично се вклопуваат во аутфитот.

Сепак, фактот дека Цеца потроши огромна сума пари за да блесне на црвениот тепих покажува дека убавината сепак чини.

Таа носеше широки панталони со пердуви на крајот од ногавиците од брендот „Прада“, кои чинат неверојатни 6.000 евра!

Ражнатовиќ потрошила 3.100 евра за широка јакна, која е иста боја со нејзините панталони, додека цената на црната чанта што ја носела е приближно 1.000 евра.

Така, Цеца Ражнатовиќ потрошила повеќе од 10.000 евра за аутфитот во кој се појавила.

