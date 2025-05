Цивили умираат, постојано морничави напади! Војна во Букти меѓу Индија и Пакистан: „На злите намери ќе биде одговорено со сила“ (ФОТО/ВИДЕО)

Индиската војска соопшти дека вооружените сили на Пакистан извршиле повеќекратни напади во текот на ноќта со беспилотни летала и друго оружје по целата западна граница.Во соопштение објавено на социјалната мрежа „X“, индиската армија соопшти дека сите напади биле „ефикасно одбиени“ и дека „одговориле соодветно“ по линијата на контрола во Кашмир, додавајќи дека на сите „зли намери“ ќе се одговори со „сила“. Пакистанскиот министер за информации, Атаулах Тарар, негираше дека Исламабад извршил какви било напади врз територијата контролирана од Индија, вклучувајќи ги градовите Патанкот, Сринагар и Џајсалмер, обвинувајќи ги индиските медиуми за „ширење дезинформации“.Индиските власти соопштија дека експлозии се слушнале и во градот Џаму во текот на ноќта, а индиската служба за гранична безбедност објави дека спречила обид за инфилтрација во регионот Самба.Во градот Ури е регистрирано силно гранатирање, при што една жена е убиена, а неколку куќи се оштетени.Во градот Ури е регистрирано силно гранатирање, при што една жена е убиена, а неколку куќи се оштетени.Во пограничниот град Амритсар во индиската држава Пенџаб, сирените се огласуваа повеќе од два часа утрово, а на граѓаните им беше наредено да останат во затворен простор.Тензиите меѓу Индија и Пакистан ескалираа откако Индија во средата започна напади врз, како што ги нарече, „терористички кампови“ во Пакистан, како одмазда за нападот од минатиот месец во индискиот дел од Кашмир, за кој го обвинува Пакистан.

