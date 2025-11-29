Црна Гора ќе воведе визи за руските државјани како дел од хармонизацијата со ЕУ

Црна Гора ќе воведе визи за руските граѓани најдоцна до септември следната година, а како што објави црногорското Министерство за надворешни работи, ова е неопходно за да се усогласи со визната политика на Европската Унија.

„Неопходно е Црна Гора да ја усогласи својата визна политика со онаа на ЕУ до крајот на третиот квартал од 2026 година, што, меѓу другото, значи воведување визен режим за руските граѓани“, објави Министерството. Како што изјави Министерството за Радио Слободна Европа, оваа мерка е дел од обврските што Црна Гора ги презеде во рамките на Реформската агенда 2024-2027 и усогласувањето со европските правила од Поглавје 24 – Правда, слобода и безбедност.

„Хармонизацијата со визната политика на ЕУ се спроведува постепено и со внимателно разгледување на националните економски и други интереси, кои се од суштинско значење за одржување на стабилноста и долгорочниот развој на државата“, изјави Министерството, како што објави подгоричкиот „Вијести“.

Како што е наведено во важечкиот Договор за меѓусебно патување, руските граѓани моментално можат да влезат и да останат во Црна Гора до 30 дена без виза. Официјалните податоци од Министерството за внатрешни работи покажуваат дека повеќе од 21.100 руски државјани престојуваат во Црна Гора, а најголемиот број од нив живеат на брегот, особено во Будва. Иако можат да останат во Црна Гора до 30 дена без виза, во пракса тие ја напуштаат Црна Гора за кратко време по тој период, најчесто само до најблискиот граничен премин и по враќањето добиваат нов триесетдневен безвизен период.