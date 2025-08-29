Црна Гора ќе испраќа научна експедиција на Антарктикот

Владата на Црна Гора ја усвои информацијата за финансирање на истражувања и учество на црногорски научници во експедиции на Антарктикот.
Во рамките на овој процес, воспоставена е соработка помеѓу Институтот за морска биологија и Бугарскиот институт за истражување на Антарктикот, со цел зајакнување на научно-истражувачките врски и спроведување заеднички активности, пренесува Радио телевизија Црна Гора.
Како што објави Министерството за образование, наука, иновации и спорт, планирањето на следната експедиција е во тек, а нејзиното спроведување се очекува кон крајот на 2025 година и почетокот на 2026 година.
„За таа цел, Министерството обезбеди средства во износ од 20.000 евра, што ја подобри поддршката за истражување и меѓународна соработка на црногорските научници. Со овој чекор, Црна Гора се приклучува кон меѓународната научна заедница која истражува еден од најчувствителните екосистеми на планетата, што претставува значаен чекор напред за развојот на домашната наука и нејзиниот меѓународен кредибилитет“, се вели во соопштението.