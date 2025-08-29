Црна Гора ќе испраќа научна експедиција на Антарктикот

Владата на Црна Гора ја усвои информацијата за финансирање на истражувања и учество на црногорски научници во експедиции на Антарктикот.

Во рамките на овој процес, воспоставена е соработка помеѓу Институтот за морска биологија и Бугарскиот институт за истражување на Антарктикот, со цел зајакнување на научно-истражувачките врски и спроведување заеднички активности, пренесува Радио телевизија Црна Гора.

Како што објави Министерството за образование, наука, иновации и спорт, планирањето на следната експедиција е во тек, а нејзиното спроведување се очекува кон крајот на 2025 година и почетокот на 2026 година.