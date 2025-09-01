Црна од глава до пети, а градите на мегдан – секси Полјакиња го претвори фестивалот во Венеција во сцена на страст (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Венецискиот филмски фестивал во 2025 година беше обележан со појавувањето на полската актерка Касја Смутњак, која на црвениот тепих покажа дека елеганцијата е скриена во минимализмот, но со силен драматичен пресврт.Заедно со продуцентот Доменико Прокачи, таа го претстави филмот „La Valle dei Sorrisi“ (Светото момче), но нејзиниот стил го привлече целото внимание.Уникатен стилКасија се одлучи за необична, но совршено погодна комбинација – минималистички, црн костум составен од преголема јакна со интегрирана качулка и широки панталони.Наместо раскошни фустани, таа избра костум кој нагласува моќ и префинетост.Длабокото деколте на јакната додаваше допир на сензуалност, додека качулката над главата му даваше на целиот изглед мистериозен и моќен допир.Суптилен гламурОна што го правеше нејзиниот стил уште поспецијален беше контрастот помеѓу минималистичката облека и луксузниот накит . Околу вратот носеше прекрасна дијамантска огрлица, чиј сјај совршено го истакнуваше нејзиното деколте.Дискретни обетки и едноставни сандали со црн лак за нокти го надополнуваа целокупниот впечаток, покажувајќи дека совршенството е скриено во деталите. Природната шминка на Касија дополнително ја нагласи нејзината убавина.Стилска порака Овој моден избор е смел чекор. Наместо класичен гламур, Касја Смутњак испрати јасна порака дека вистинската моќ лежи во уникатниот, автентичен израз.Нејзиниот изглед беше вистински хит и совршено ја отслика моќната приказна за филмот што го претставуваше, а кој се занимава со потрагата по човечкото достоинство.Нема сомнение дека за овој настап ќе се зборува долго време и ќе инспирира многу модни ентузијасти. Касја Смутњак уште еднаш го потврди својот статус на модна икона, покажувајќи дека помалку е навистина повеќе, особено кога е претставена со толку многу стил и самодоверба.

