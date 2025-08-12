Црниот дроб го обожава овој утрински сок: Ги чисти токсините и мастите како на шега!

0 SHARES Сподели Твитни

Црниот дроб е еден од најважните органи во нашето тело, честопати нарекуван „лабораторија на телото“. Неговата правилна функција е клучот за здравјето и енергијата, а природните сокови и храна можат значително да помогнат во неговата регенерација и чистење.

Нутриционистката Ивана Ѓуровиќ истакнува дека сокот од морков или ренданиот морков се најдобриот сојузник во борбата против замастениот црн дроб, особено кога се пие на празен стомак. Покрај морковите, црниот дроб сака и лимон, мед од костен, домати, цвекло и сурови стебла од глуварче, кои треба да се консумираат во период од три недели за оптимална регенерација.

Исто така, сокот од ротквица и свежите листови од зелка го стимулираат елиминирањето на мастите и регенерацијата на црниот дроб. Компот од сливи, подготвен со готвење на тивок оган, се препорачува три пати на ден, десет сливи, што помага во детоксикација на црниот дроб.

Црвениот кромид и сокот од артичока се исто така корисни за зајакнување на црниот дроб и регулирање на неговата работа. Лековитиот еликсир од кромид, мед, пелин и бело вино се пие во мали количини пред оброците, а се препорачува да се повторуваат курсевите два до три пати годишно.

Вклучете ги овие природни пијалоци во вашата дневна рутина и помогнете му на вашиот црн дроб да работи како часовник!

Пронајдете не на следниве мрежи: