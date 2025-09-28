Црногорска министерка тешко повредена во сообраќајна несреќа

Министерката за туризам на Црна Гора, Симонида Кордиќ, е тешко повредена во сообраќајна несреќа што се случила во 14:45 часот на автопатот од градот Драгаљ до Грахово до Рисно, соопшти Полициската управа, објави Вијести.

Се додава дека Кордиќ била патник во возило на Министерството за туризам, кое го управувал возач на тоа Министерство. Освен Кордиќ, во сообраќајна несреќа било повредено уште едно лице, жена С.Ч., која била во друго возило.

Кордиќ е сместена во Клиничкиот болнички центар во Котор. Другата жена се здобила со полесни повреди и е сместена во Специјалната болница „Васо Ќуковиќ“ во Рисно.

Кордиќ била на совозачкото седиште во службениот „Мерцедес“. Службениот автомобил се судрил со две други возила на патот, по тунелот, на патот во Драгаљ.