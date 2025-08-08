ЦРН КОСТИМ ЗА КАПЕЊЕ И КОСА ВРЗАНА ВО РЕП,ја фативме Сека Саблиќ во Роса: Еве како глумицата се забавува во плиткото (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Прославената актерка секогаш го поминува летото во Роса, каде што поседува имот, а сега нашата екипа ја сними Сека Саблиќ како ужива во пливањето.Пред да стигне до нејзината омилена осамена плажа, Сека ги поздрави луѓето, кои ја поздравија со насмевка. Бидејќи е родена во овој крај, Сека е омилена соседка на соседите, па затоа тие со задоволство разговараат со неа. Со Сека беше пријателка која ѝ правеше друштво.Кога стигнала на плажа, Сека го соблече фустанот за на плажа, а потоа влегла во водата и пливала. Она што веднаш може да се забележи е дека Сека е во одлична физичка кондиција и дека морето ѝ е угодно.

Секи е секогаш опкружена со семејства во текот на летото во Роса , а нејзините внуци ѝ даваат позитивна енергија и таа сака да го поминува поголемиот дел од времето со нив.Мојот живот се состои од моето семејство, работата што сè уште ја работам и одмор бидејќи сум навистина во старост – изјави Сека претходно за „Блиц".Таа претходно изјави дека е задоволна, опуштена и среќна жена.Престанав да обрнувам внимание на возраста, другите ме потсетуваат повеќе на неа. И што ми вреди да имам однос со годините кога тие си го прават своето, кога она што треба да нè чека, нè чека сите нас. Жалам што времето можеше малку да забави, а кога би можело да запре, би било прекрасно. Си посакав себеси да биде така како што е што е можно подолго – еднаш ѝ рекла таа на „Глорија" Сек.Сека велеше дека нејзините внуци секогаш ја насмевнуваат.– Навистина ми ја вратија насмевката и смеата. Многу ретко се смеам, но очигледно емитуваат хумор што ме допира – нагласи претходно Сека.Прекрасен поглед на морето од терасатаИнаку, терасата на Сека нуди прекрасен поглед на морето, а центарот на Роса Секу е на околу сто чекори. Таа сè прави сама кога е во Роса, редовно оди во продавница, а соседите велат дека е фина и секогаш сакаат да разговараат со неа.Немам многу време за дружењеСека не сака премногу да зборува за својот приватен живот, па затоа неодамна сподели дека сака да поминува време сама.– Немам премногу време за дружење и некако научив сè да правам сама. Имав многу малку пријатели од класот. Понекогаш овие пријателства завршуваа и исчезнуваа без никаква причина. Немам блискост со колегите, а немам ни време за дружење.

