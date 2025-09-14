Црн чад над Скопје – ДЗС: Гори Нула Отпад во Трубарево, и Горно Лисиче

0 SHARES Сподели Твитни

Во попладневните часови денеска избувна нов голем пожар во скопско Трубарево, а претходно кај стара цементара Г Лисиче.

Густ облак од црн чад се издига високо и е видлив од сите делови на главниот град, предизвикувајќи вознемиреност кај граѓаните.

Според директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов има пожар во Нула Отпад Скопје.

Пожарот е игасаснат на втората локација, откако неколку екипи од Бригадата за противпожарна заштита на град Скопје кои претходно интервенирале и во гаснење на пожар во стара Цементара на ул. „Горноврановска“ во Горно Лисиче, потврдија од Дирекцијата за заштита и спасување и од Бригадата за противпожарна заштита на град Скопје.

