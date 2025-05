Црн чад, повторно

0 SHARES Сподели Твитни

Црниот чад му објави на светот дека новиот поглавар на Римокатоличката црква не е избран.Black smoke billows from the chimney above the Sistine Chapel, meaning the 133 Cardinal electors have not yet chosen a new Pope. pic.twitter.com/2LGey5Q0qD— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025Црн чад се појави од оџакот на Систинската капела непосредно пред 12:00 часот, што укажува дека ниту во вториот круг од гласањето не е избран нов папа, јавува Ројтерс.Black smoke emerged from the chimney over the Sistine Chapel at 21:00 on Wednesday evening, signalling that a first ballot has been held at the conclave and has concluded without the election of a Pope.https://t.co/hlmAJdskTO pic.twitter.com/AKxuUbDK2g— Vatican News (@VaticanNews) May 7, 2025Првото гласање се одржа синоќа, а кога ќе се избере новиот поглавар, од оџакот на Систинската капела ќе се појави бел чад.Кардиналите денес ќе гласаат вкупно четири пати – двапати наутро и двапати попладне, а двапати треба да излезе чадот.Првиот чад се очекуваше да се ослободи околу 10:30 часот наутро, но тоа не се случи. Можно е, како што наведуваат медиумите, гласањето што требаше да започне во 9:30 часот да е одложено.Синоќа се појави црн чад, со што се нагласува дека по првото гласање не е избран нов папа, а кога ќе се гласа за новиот поглавар, од оџакот на Систинската капела ќе се појави бел чад.Конклавата за избор на 267-миот поглавар на Римокатоличката црква започна во среда, а во изборот учествуваат 133 кардинали.Претходните два конклава, во 2005 и 2013 година, траеја само по два дена.Папата Франциск беше избран на конклавата во 2013 година по два дена гласање. Починал на 21 април на 89-годишна возраст и бил погребан во базиликата Санта Марија Маџоре во Рим.Белиот чад е сигнал дека е избран нов црковен водачЗа избор на папа е потребно двотретинско мнозинство, или 89 гласови. Кога од оџакот се појавува бел чад, тоа е сигнал дека е избран нов црковен водач.Рекордни 133 кардинали од 70 земји учествуваат во тајното гласање, во споредба со 115 од 48 земји на последната конклава одржана во 2013 година. Овој раст е одраз на напорите на покојниот папа Франциск да го прошири досегот на Црквата за време на неговиот 12-годишен понтификат.Нема јасни фаворити за нов папа, иако италијанскиот кардинал Пјетро Паролин и филипинскиот кардинал Луис Антонио Тагле се сметаат за фаворити. Паролин беше државен секретар, втора највисока позиција во Ватикан, за речиси целиот понтификат на папата Франциск.Неговата улога и умерените ставови за многу општествени прашања укажуваат дека, доколку биде избран за папа, тој ќе ги продолжи политиките на својот претходник. Во исто време, изворите тврдат дека тој бил во можност да ги помири различните фракции во Црквата.Фаворитот за нов папа од Азија, филипинскиот кардинал Луис Антонио Тагле, е харизматичен умерен човек кој често се нарекува „Франциск од Азија“. 67-годишниот Тагл, кој со Франциско споделува историја на застапување на сиромашните, мигрантите и другите маргинализирани групи, е познат по својот мисионерски дух и пастирски фокус.



Пронајдете не на следниве мрежи: