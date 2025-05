Цртачки перформанс на францускиот стрип артист ВИДУ и уметничка резиденција

0 SHARES Сподели Твитни

Во насока на промоција на стрипот и дигиталната уметност, од страна на Францускиот институт во Скопје и „Макстрипови“, со поддршка на Младинскиот културен центар, се организира нов предлог на настан кој ги обединува стрипот, музиката и технологијата. Оваа иницијатива е наменета за сите генерации, но особено се фокусира на помладата публика. Во фокусот на настанот се цртачки концерт и интерактивна претстава, проследени со учество на ВИДУ, дигитален уметник, додека музичката поддршка ќе ја обезбеди пијанистката Марина Васиљева. Овој културен настан ќе се одржи на 29 мај 2025 година, четврток, во 20:00 часот, во Младинскиот културен центар. Влезот е бесплатен, но се бара претходна резервација на [email protected].

Дополнително, во текот на неделата од 26 до 30 мај, во рамките на уметничката резиденција на францускиот стрип автор ВИДУ, ќе се изведуваат различни активности како: – Креативни работилници за повеќе од 100 средношколци и студенти, со цел воведување во светот на дигиталната уметност и стрипот. – Семинар за професорите по француски јазик, со акцент на иновативни педагошки алатки за интеграција на дигиталниот стрип во наставата. – Креативна размена со локални стрип автори, под покровителство на „Макстрипови“. Ги покануваме сите љубители на уметноста, дигиталната технологија и иновативните форми на уметност да се приклучат на овој настан!

