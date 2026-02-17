ЦУК: Паднато дрво оштети три возила и го попречи сообраќајот во Кисела Вода

Од Центарот за управување со кризи информираат дека денеска околу 15:30 часот, преку единствениот број за итни повици 112, добиена е пријава за паднато дрво на улицата „Вера Јоциќ“ во Општина Кисела Вода, во непосредна близина на средното економско училиште „Васил Антевски – Дрен“.

Според првичните информации, паднатото дрво предизвикало материјална штета на три возила и го попречува одвивањето на сообраќајот на наведената локација.

– Според првичните информации дрвото го попречува сообраќајот, а се чувствува мирис на изгорен кабел, но нема активен чад. За настанатата состојба известени се СВР Скопје и ЈП Паркови и зеленило. Од МВР треба да направат увид на местото на настанот а екипа од ЈП Паркови и зеленило треба да го отстрани дрвото од коловозот, стои во соопштението на ЦУК.