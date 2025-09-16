ЦУК: Пет активни пожари на отворен простор – пожарот во Трубарево „под контрола“

На ден 16.09.2025 година, до 20:00 часот на територијата на Македонија има вкупно 16 пожари на отворен простор, од кои 5 активни, 1 под контрола, додека 10 се изгаснати.
АКТИВНИ: 5
1. Општина Гази Баба: с. Винице – м.в. Муратица (нискостеблеста шума);
2. Општина Гази Баба: с. Идризово (ниска вегетација и ѓубре);
3. Општина Гевгелија: Кожуф планина кај с. Петрово (приземен пожар, лисна маса);
4. Општина Липково: с. Никуштак (нискостеблеста деградирана шума и дабова шума);
5. Општина Битола: помеѓу селата Гермијан и Живојно (стрниште)
ПОД КОНТРОЛА: 1
1. Општина Гази Баба: с. Трубарево (електричен отпад)
ИЗГАСНАТИ: 10
1. Општина Кисела Вода: бул. Борис Трајковски (автосервис за коли);
2. Општина Студеничани: Депонија Дрисла (ѓубре);
3. Општина Кочани: м.в. Царев врв (ниска вегетација);
4. Општина Василево: с. Ново Маала (ѓубре);
5. Општина Могила: с. Трновци (ѓубре);
6. Општина Ново Село: с. Мокриево (ниска вегетација);
7. Општина Струмица: с. Свидовица (ниска вегетација);
8. Општина Велес: с. Иванковци (депонија и ниска вегетација);
9. Општина Куманово: с. Горно Којнаре (ниска вегетација);
10. Општина Старо Нагоричане: с. Макреш (ниска вегетација)