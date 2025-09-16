ЦУК: Пет активни пожари на отворен простор – пожарот во Трубарево „под контрола“

На ден 16.09.2025 година, до 20:00 часот на територијата на Македонија има вкупно 16 пожари на отворен простор, од кои 5 активни, 1 под контрола, додека 10 се изгаснати.

АКТИВНИ: 5

1. Општина Гази Баба: с. Винице – м.в. Муратица (нискостеблеста шума);

2. Општина Гази Баба: с. Идризово (ниска вегетација и ѓубре);

3. Општина Гевгелија: Кожуф планина кај с. Петрово (приземен пожар, лисна маса);

4. Општина Липково: с. Никуштак (нискостеблеста деградирана шума и дабова шума);

5. Општина Битола: помеѓу селата Гермијан и Живојно (стрниште)

ПОД КОНТРОЛА: 1

1. Општина Гази Баба: с. Трубарево (електричен отпад)

ИЗГАСНАТИ: 10

1. Општина Кисела Вода: бул. Борис Трајковски (автосервис за коли);

2. Општина Студеничани: Депонија Дрисла (ѓубре);

3. Општина Кочани: м.в. Царев врв (ниска вегетација);

4. Општина Василево: с. Ново Маала (ѓубре);

5. Општина Могила: с. Трновци (ѓубре);

6. Општина Ново Село: с. Мокриево (ниска вегетација);

7. Општина Струмица: с. Свидовица (ниска вегетација);

8. Општина Велес: с. Иванковци (депонија и ниска вегетација);

9. Општина Куманово: с. Горно Којнаре (ниска вегетација);

10. Општина Старо Нагоричане: с. Макреш (ниска вегетација)