ЦУК: Пет активни пожари на отворен простор и пет под контрола

Денеска до 12:30 бчасот активни се пет пожари на отворен простор и 5 се под контрола. Активен е сѐ уште пожарот во Кавдарци, кај Тиквешкото езеро, во Општина Старо Нагоричане, с. Магленце и во Општина Кривогаштани с. Подвис гори ниска вегетација и шума, во Штип на улицата „АСНОМ“ гори ниска вегетација и во Општина Долнени с. Долгаец, мешана шума, известуваат од Центарот за управување со кризи (ЦУК)

Оттаму известуваат дека во Општина Македонски Брод, Повеќенаменско подрачје Јасен и во Општина Желино, с. Мерово гори мешана шума, на Кожуф гори приземен пожар и во општина Кавадарци на две места с. Страгово и с. Мрежичко место викано Мушов, гори ниска вегетација