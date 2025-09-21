ЦУК: Спасувачка акција на повредено лице над Горно Јеловце

Центарот за управување со кризи (ЦУК) денеска во 17:24 часот добил пријава за едно повредено лице при превртување на теренско возило на планинскиот пат над село Јеловце, општина Врапчиште. Веднаш за настанот се известени полициските станици Гостивар и Галате.

-Пријавата е добиена преку Едиствениот број за итни повици. Бидејќи теренот е тешко пристапен за возило на Итна медицинска помош, по барање на директорот на ЦУК, Мухамед Али, ДОЦ достави барање до Министерството за внатрешни работи за ангажирање на хеликоптер и специјални единици (алпинисти) за спасување на повреденото лице, соопшти ЦУК.

Лицето ќе биде транспортирaно до Клиничкиот центар во Скопје за укажување на понатамошна медицинска помош.