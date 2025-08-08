ЦУК: Три активни пожари на територија на Македонија, седум изгаснати

Центарот за управување со кризи, излезе со известување на состојбата на пожарите во Македонија, до 18:30 часот

На ден 08.08.2025 година, до 18:30 часот, на територијата на Р.С. Македонија има вкупно 10 пожари на отворен простор – 7 изгаснати и 3 сè уште активни.

АКТИВНИ: 3

• Општина Тетово: с. Тежето (ниска вегетација)

• Општина Карбинци: с. Крупиште (ниска вегетација и стрниште)

• Општина Гостивар: покрај автопатот Тетово–Гостивар, кај фирма „Мазраше“ (ниска вегетација)

ПОД КОНТРОЛА: 0

ИЗГАСНАТИ: 7

1. Општина Гевгелија: запалена инсталација и трафостаница на објект м.в. Факултет Гевгелија – пожарот е ликвидиран

2. Општина Кочани: ул. Скопска (ниска вегетација)

3. Општина Тетово: с. Озормиште (ниска вегетација)

4. Општина Струмица: с. Смолари (ниска вегетација)

5. Општина Новаци: во близина на РЕК Битола (ниска вегетација)

6. Општина Прилеп: запалена депонија „Тризла“

7. Општина Прилеп: Гаризон Прилеп ( ниска вегетациа)