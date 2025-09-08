ЦУК: 28 пожари на отворен простор, 6 од нив активни

На ден 08.09.2025 година, до 18:00 часот, на територијата на Македонија регистрирани се вкупно 28 пожари на отворен простор, од кои активни се 6, под контрола е 1, а изгаснати се 21 пожар.

АКТИВНИ (6):

1. Општина Берово: Дрџински рид, м.в. Стојковото, с. Русиново (дабова, букова шума и папрат)

2. Општина Липково 1: с. Никуштак (нискостеблеста деградирана шума и дабова шума)

3. Општина Студеничани: с. Варвара и с. Драчевица (мешана шума и ниска вегетација)

4. Општина Струмица: помеѓу с. Муртино и с. Банско (ниска вегетација)

5. Општина Тетово: с. Фалише (стрниште)

6. Општина Долнени: с. Секирци (ниска вегетација)

ПОД КОНТРОЛА (1):

1. Општина Гази Баба: Вардариште (ѓубриште)

ИЗГАСНАТИ (21):

1. Општина Чешиново-Облешево: с. Спанчево (ниска вегетација и ѓубриште)

2. Општина Тетово: кај Карго Испрес (ниска вегетација)

3. Општина Струмица: с. Куклиш (ѓубриште и ниска вегетација)

4. Општина Гостивар: с. Дебреше (ниска вегетација)

5. Општина Битола: с. Цапари (ниска вегетација)

6. Општина Ресен 1: место викано Порој (ниска вегетација, бандера, јаболкови насади)

7. Општина Струга: с. Ложани (ниска вегетација)

8. Општина Струга 2: с. Белица (ниска вегетација)

9. Општина Струга 3: с. Корошишта (ниска вегетација)

10. Општина Ѓорче Петров: ул. Шар Планина (ѓубриште)

11. Општина Гази Баба: с. Раштак (ниска вегетација)

12. Општина Гази Баба 2: Камник (ниска вегетација)

13. Општина Сопиште: с. Јаболци – Говрлевска Краста (ниска вегетација)

14. Општина Сарај: с. Рашче (ниска вегетација)

15. Општина Делчево: с. Косово Дабје (догорување од претходен пожар)

16. Општина Кочани: ул. Охридска (ниска вегетација)

17. Општина Липково: с. Оризаре и с. Слупчане (мешана шума и ниска вегетација)

18. Општина Куманово 1: нас. Ајдучка Чешма (ниска вегетација)

19. Општина Куманово 2: нас. Пуковско (ниска вегетација)

20. Општина Куманово 3: с. Шупли Камен и с. Доброшане (ниска вегетација и врби)

21. Општина Старо Нагоричане: с. Младо Нагоричане, маало Бузанци (ниска вегетација и кровна конструкција од плевна)