„Цунамито од нафтениот шок штотуку започнува“: Зошто Путин би можел да биде најголемиот победник од војната во Иран?

Рускиот претседател Владимир Путин ја започна новата година соочен со тежок избор помеѓу ограничување на неговата таканаречена специјална воена операција во Украина или ризикување сериозна штета на руската економија.

Речиси преку ноќ, американскиот претседател Доналд Трамп му понуди решение. Нападите на САД и Израел врз Иран доведоа до нагло зголемување на цените на нафтата, што го зајакна главниот извор на приход на Кремљ и му го олесни на Путин продолжувањето на финансирањето на воените напори.

Откако Израел ги бомбардираше иранските нафтени постројки овој викенд, референтните цени на суровата нафта скокнаа над 100 долари за барел, достигнувајќи го највисокото ниво од летото 2022 година, кога пазарите остро реагираа на тоталната инвазија на Русија врз Украина, според „Политико“ .

За Русија, порастот на цените на нафтата претставува економска добивка во клучен момент, додека трошоците од четиригодишната војна во Украина се закануваа да се прелеат во домашна економска криза. Нападот врз Иран може да го поткопа тврдењето на Москва дека стои зад своите сојузници, но тој веќе е од корист за економијата на Русија и, индиректно, за нејзината војна против Украина, оставајќи го Кремљ во добра позиција да стане еден од главните победници во поширокиот конфликт на Блискиот Исток.

Економски превирања

Само пред неколку недели, расположението меѓу руската економска елита беше многу мрачно. Буџетскиот план на руското Министерство за финансии за оваа година се базираше на претпоставката дека цената на руската нафта „Уралс“, главната извозна мешавина, ќе биде околу 59 долари за барел. Сепак, во јануари приходите од енергија паднаа на најниско ниво од 2020 година, заедно со слабите даночни приходи.

Бидејќи западните санкции, високите каматни стапки и недостигот на работна сила го оптоваруваа стопанството, несогласувањата меѓу Министерството за финансии и централната банка околу тоа како да се ублажи штетата стануваа сè повидливи.

„Далеку беше од колапс“, рече Сергеј Вакуленко, виш соработник во Центарот за Евроазија „Карнеги Русија“, додавајќи:

„Но, владата се соочи со тешки избори, мораше да ги намали трошоците, да ги зголеми даноците, па дури и да размисли за одредено намалување на воените трошоци.“

Запирањето на војната во Украина никогаш не било опција, додаде Вакуленко, но стануваше јасно дека Русија ќе мора да штеди дури и на тој фронт.

Потоа Израел и САД го нападнаа Иран. Како што Техеран возврати, конфликтот ескалираше во регионална војна, бродскиот сообраќај низ Ормутскиот теснец запре, што доведе до зголемување на цените на нафтата.

„Одеднаш Москва го доби овој подарок“, рече Владимир Милов, поранешен заменик-министер за енергетика и протеран критичар на Кремљ.

„Стратешка грешка“

Наместо да продава нафта по намалена цена поради западните санкции, руската сурова нафта сега би можела да достигне повисока цена, бидејќи нејзините главни купувачи Индија и Кина се тркаат да обезбедат залихи. Покрај тоа, би можела да ја има и поддршката од Америка.

Помошникот на Кремљ, Кирил Дмитриев, објави серија пораки на мрежата X, тврдејќи дека „цунамито на нафтениот шок штотуку започнува“, критикувајќи ја одлуката на Европа да се откаже од руските енергетски резерви како стратешка грешка.

Во понеделник, про-Кремљ коментатори споделија статија од „Волстрит џурнал“ во која се предвидува дека цените на нафтата би можеле да скокнат и до 215 долари за барел.

Енергетските експерти предупредуваат дека е прерано Москва да прогласи победа. Дали кризата со Иран навистина ќе ѝ помогне на руската економија зависи првенствено од тоа колку долго ќе трае. Милов вели дека за ова да има значително влијание, цените на нафтата би морале да останат на сегашното ниво приближно една година.

„Еден или два месеци високи цени сигурно би помогнале, но нема да го спасат“, рече тој.

Постои уште една причина зошто Москва можеби сака војната да продолжи: со секој ден борба, САД ги осиромашуваат залихите од оружје на кои Украина се потпира за својата одбрана.

Според медиумските извештаи, Русија му обезбедувала разузнавачки информации на Иран за да помогне во таргетирањето на американските воени бродови и авиони.

Убиството на иранскиот лидер Али Хамнеи во американско-израелскиот воздушен напад можеби го поткопа ветувањето на Русија да ги брани своите сојузници, но Путин на крајот може да заклучи дека тоа била цена што вредела да се плати, според „Политико“.

