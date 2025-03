Цунида преминува во Ред Бул, Лосон се придружува на Рејсинг Булс

0 SHARES Сподели Твитни

Тимот на Ред Бул реши да го премести возачот Лијам Лосон во нивниот втор тим, Рејсинг Булс, а на негово место го ангажираа Јапонецот Јуки Цунода, согласно информациите на официјалната страница на Формула 1. Цунода пристигна од тимот на Расинг Булс, дел од Ред Бул. Како нов член на тимот, Јапонецот ќе се придружи на актуелниот шампион, Холанѓанецот Макс Ферстапен, во Ред Бул. Лосон ќе се натпреварува за Рејсинг Булс заедно со Французинот Исак Хаџар. Направениот трансфер уследи откако Лосон го замени Мексиканецот Серхио Перез пред почетокот на новата сезона. За жал, после само две трки, менаџментот на тимот одлучи да направи промена поради разочарувачките резултати на Лосон, кој не го заврши Гран При на Австралија, а во Кина заврши на 12-то место. „Тешко беше да се гледа Лиам како се мачи со „РБ21“ во првите две трки, па затоа тргнавме во оваа насока. Влеговме во сезоната 2025 со амбиции да ја задржиме титулата на возачи и да ја освоиме титулата кај конструкторите, затоа донесовме чисто спортска одлука“, изјави директорот на Ред Бул, Кристијан Хорнер. Следниот натпревар во Ф1 шампионатот ќе биде на 6 април за Големата награда на Јапонија.

