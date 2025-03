Цунода можен кандидат да го замени Лосон по две трки

0 SHARES Сподели Твитни

Според информациите на „Скај Спортс“, тимот на Ред Бул размислува сериозно да го замени Лиам Лосон со Јуки Цунода за претстојната трка во Јапонија. Јапонскиот гран при, кој ќе биде трет по ред во сезоната, се очекува да се одржи на 6. април. На почетокот на својата кариера во Ред Бул, Лиам Лосон не успеа да остави посебен впечаток, иако беше предност од страна на тимот кога го заменија Серхио Перез со него наместо Цунода. Спекулациите се разгореа брзо по завршувањето на трката за Големата награда на Кина одржана во Шангај.

Кристијан Хорнер, шефот на тимот, даде изјава за состојбата: „Секогаш ќе има гласини. Штом заврши трката, допрва треба да навлеземе во детална анализа на сите податоци“, рече Хорнер. Сепак, откри и нешто повеќе при прашањето за веродостојноста на изјавата од советникот на Ред Бул, Хелмут Марко, дека следниот состанок ќе се фокусира токму на оваа тема. „Лиам во моментов се бори со тоа како се чувствува во болидот. Затоа, направивме значајни промени да најдеме подесувања кои ќе му одговараат. Верувам дека Лиам поседува потенцијал, но уште не ја остварил својата целосна способност. Имаше неколку тешки викенди, а медиумскиот притисок само се зголемува. Жал ми е што се наоѓа под вакви околности. Тој е млад возач и како тим имаме обврска да го поддржиме максимално“, изјави Хорнер.

