0 SHARES Сподели Твитни

Според „Скај Спорт“ од Германија, Реал Мадрид го одредил наследникот на Карло Анчелоти на позицијата тренер. Најновите вести укажуваат дека Алонсо решил да го напушти актуелниот тим, со кој минатата сезона освои двојна титула. Клубот активно бара заменик за Анчелоти, кој го завршува својот последен ангажман како тренер на „кралевите“. „Скај Спорт“ информира дека Чаби Алонсо веќе постигнал договор со Реал Мадрид, а наскоро се очекува и потпишување на преддоговорот.

The post Чаби Алонсо назначен за нов тренер на Реал Мадрид appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: