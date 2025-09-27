Чарли Шин за интимните врски со мажи: Голем дел од нив беа забавни, животот продолжува

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот актер Чарли Шин неодамна откри дека извесно време имал интимни врски со мажи.Славниот актер ги откри овие детали во своите претстојни мемоари „Книгата на Шин“, како и во документарецот „Чарли Шин“, кој наскоро ќе биде објавен на Нетфликс.„Го превртев „менито“. Нема да бегам од моето минато, ниту ќе дозволам тоа да ме прифати“, рече тој, осврнувајќи се на интимните врски со мажи по години секс со жени.Во документарецот, кога еден новинар го прашува како се чувствува кога јавно зборува за секс со мажи за прв пат, тој вели: „Ослободувачки е. Навистина ослободувачки е само да се зборува за работи“.Но, Шин откри повеќе детали пред промоцијата, кога се појави во емисијата „Добро утро Америка“.Тој рече дека неговите сексуални искуства со мажи започнале кога користел крек.„Тука започна. Таму се роди или започна, и во сите временски интервали кога се ослободив од зависноста, се обидував да се снајдам во неа, обидувајќи се да се помирам со неа. Потоа на крајот си помислив: „Па што?“ Па што? Нешто од тоа беше чудно. Голем дел беше забавно, а животот продолжува“, рече тој.За време на неговите авантури со дрогата, Шин се заразил со ХИВ, што се обидел да го чува во тајност. Сепак, некои од неговите гости кои престојувале преку ноќ го гледале неговиот лек, го фотографирале, а потоа се заканувале дека ќе го разоткријат Шин ако не им плати. На почетокот, тој им платил, но потоа во 2015 година, открил во емисијата „Today“ дека е заразен.Шин вели дека со книгата и документарецот, тој само сакал да ја каже целата своја вистина и да ги поседува своите приказни, и дека не сакал ништо да цензурира.Деновиве, Шин води многу потивок начин на живот, подалеку од очите на јавноста, и вели дека е сам со години, откако поминал низ два многу бурни разводи со поранешните сопруги Дениз Ричардс и Брук Милер.За потсетување, неговите мемоари ќе бидат објавени на 9 септември, а документарецот насловен „Чарли Шин“ ќе биде објавен на 10 септември на Нетфликс.

