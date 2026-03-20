Чај од каранфилче: Моќен сојузник за варење, имунитет и здравје на црниот дроб

Каранфилчето е многу повеќе од зимски зачин, тој е корисен во текот на целата година и обезбедува бројни здравствени придобивки за варењето, имунитетот и здравјето на црниот дроб.

Иако најчесто го поврзувате со зима и греено вино, каранфилчето е многу повеќе од ароматичен додаток на јадењата. Овој мал, но моќен зачин се користи во традиционалната медицина со векови поради неговите многубројни корисни ефекти врз телото.

Како да се направи чај?

Потребно е:

2 или 3 каранфилчиња

2,5 дл врела вода

по желба, неколку капки сок од лимон

Подготовка

Прелијте ги каранфилчињата со 2,5 дл врела вода, покријте и оставете да отстои 15 минути. Потоа процедете во стаклено шише.

Внимание

Каранфилчето е многу силен зачин, па затоа чајот треба да се користи умерено. Во поголеми количини, може да го иритира желудникот , да го оптовари црниот дроб и да влијае на згрутчувањето на крвта. Посебна претпазливост се препорачува кај бремени жени, лица кои земаат лекови и лица со дијабетес.

Здравствени придобивки

Каранфилчето има силно антиинфламаторно, антивирусно и антибактериско дејство , а благодарение на есенцијалното масло од еугенол, делува и како антиоксиданс, помагајќи во ублажување на симптомите на настинка .

Особено е корисен за дишните патишта бидејќи го разредува слузот и го олеснува искашлувањето . Ја поддржува работата на дигестивниот систем, го ублажува надуеноста и го стимулира апетитот, а во исто време го зајакнува имунитетот.

Богатата хранлива вредност (витамини и минерали) придонесува за општото здравје на организмот, а во народната медицина се користи и за ублажување на гадење, забоболка и лош здив .

Исто така, може да помогне во регулирањето на шеќерот во крвта, намалување на крвниот притисок и холестеролот и подобрување на функцијата на црниот дроб.

