Чеда Јовановиќ и Ана Бекута танцуваа: Ги сними Аца Кос, интимното дружење беше споделено на мрежите

Политичарот Чедомир Јовановиќ сподели видео на Инстаграм на кое може да се види како танцува во домашна атмосфера со пејачката Ана Бекута, на нејзиниот голем хит „Треба времена“.

Јовановиќ веќе некое време живее со својот пријател Ац Кос , со кого често организира интимни собири во својот стан. Двајцата често се домаќини на познати личности, а делови од тие опуштени вечери редовно споделуваат на социјалните мрежи.

Овој пат, нивна гостинка беше Ана Бекута, која се појави во сосема природно издание, без шминка , додека Чедомир беше во лежерна комбинација, облечена во бермуди.

Сè беше снимено од Аца Кос, а видеото брзо привлече внимание и предизвика бројни коментари, во кои следбениците нагласуваа колку им се допаѓа опуштената енергија и пријателската атмосфера што ја видоа.

