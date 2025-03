Челзи во преговори за трансфер на Леао

0 SHARES Сподели Твитни

Рафаел Леао, талентираниот фудбалер на Милан и член на португалската репрезентација, е во центарот на вниманието од страна на Челзи. Изведбите на овој играч на теренот привлечуваат интерес од бројни клубови низ Европа. Иако Милан добива многу понуди, тие успеваат да ги одбијат, но онаа од Челзи предизвикува голема заинтересираност и тешко може да биде занемарена. „Сините“ се подготвени да понудат размена во која би бил вклучен Жоао Феликс, кој моментално игра на позајмица за нив, како и Мадуеке и Чалоба, двајца играчи кои би биле интересни за „росонерите“.

