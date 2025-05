0 SHARES Сподели Твитни

Челси може да се пофали дека е единствениот клуб кој триумфирал во Лигата на шампиони, Лига Европа и Конференциска Лига.

Избраниците на Енцо Мареска вечерва во финалето во Вроцлав го совладаа Бетис со голем пресврт во второто полувреме.

Клубот од Шпанија поведе рано, Езалзули на асистенција на Иско реализираше за 1-0 во 9. минута.

Но во продолжението од мечот на теренот како да имаше само еден тим, Челси постигна дури четири погодоци.

Фернандез изедначи на 1-1 во 65. минута, а само пет минути подоцна Џексон донесе 1-2 и целосен пресврт.

До крајот на натпреварот Санчо погоди за 1-3, а конечните 1-4 беа дело на Каиседо во првата минута од судиското надополнување.

The post Челси триумфираше над Бетис за титула во Лигата на конференции, создавајќи нова историја (ВИДЕО) appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: