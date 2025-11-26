Честите срцеви заболувања можат да бидат смртоносни без никакви знаци

0 SHARES Сподели Твитни

Срцевите заболувања честопати остануваат незабележани сè додека не се појават сериозни симптоми, а некои состојби можат да бидат исклучително опасни токму затоа што долго време се незабележливи. Затоа лекарите ја нагласуваат важноста на раното откривање, особено кога станува збор за болести што можат да ги погодат дури и младите и на друг начин здрави луѓе. Една таква болест сè повеќе се споменува меѓу експертите поради нејзините тивки, но потенцијално фатални последици.

Кардиолозите предупредуваат за хипертрофична кардиомиопатија (HCM), наследна болест кај која срцевиот мускул се згуснува и го отежнува пумпањето крв. Експертите нагласуваат дека состојбата може да биде целосно без симптоми, но и исклучително опасна. „Пациентите кои инаку се асимптоматски може да доживеат срцев застој, што може да биде фатално“, вели кардиологот д-р Мелиса Бароуз за Parade.

Кардиологот д-р Џереми Полок додава: „Задебелувањето на мускулите ги става пациентите со HCM во поголем ризик од ненадејна срцева смрт бидејќи може да го блокира протокот на крв и да доведе до аритмии, срцева слабост и мозочен удар.“

Третманот зависи од сериозноста на состојбата.

Иако многу луѓе не доживуваат никакви симптоми, некои заболени развиваат симптоми како што се болка во градите, отежнато дишење, палпитации, несвестица и вртоглавица. „Ако ги имате овие симптоми, не ги отпишувајте како нормален знак на стареење или преоптоварување“, предупредува д-р Полок.

Бидејќи хипертрофичната кардиомиопатија е наследна, се препорачува скрининг кај луѓе со семејна историја на болеста, со дијагностика што вклучува интервју, преглед, ЕКГ и, доколку е потребно, дополнителни тестови како што се ехокардиограм или МРИ.

Третманот зависи од сериозноста на состојбата и може да вклучува лекови, одредени процедури, имплантирачки дефибрилатори или операција. „Како и кај сите други срцеви заболувања, секојдневните навики имаат најголемо влијание врз здравјето на срцето“, вели д-р Полок, препорачувајќи вежбање, добар сон, хидратација и избегнување алкохол и пушење.

И покрај сериозноста, експертите нагласуваат дека со следење и соодветен план за лекување, прогнозата е често многу добра.

