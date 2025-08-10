Честито… Наместо најавените 7, Македонците ќе плаќаат 20 евра за патување во ЕУ

Европската комисија објави дека цената на ETIAS системот ќе изнесува 20 евра наместо претходно планираните 7 евра, при што новиот систем за авторизација за патување ќе стапи во сила од последниот квартал на 2026 година.

Што претставува ETIAS?

Европскиот систем за информации и авторизација за патување (ETIAS) е збир на протоколи кои се задолжителни за влез во ЕУ за државјани на земји кои се ослободени од визна обврска. Овој систем е дел од новата ИТ архитектура на ЕУ, дизајниран да ја зајакне безбедноста во Унијата, истовремено олеснувајќи го патувањето за граѓаните од земји што не се членки на ЕУ.

Зошто се зголеми цената?

Според објаснувањето на Европската комисија, зголемувањето на цената од 7 на 20 евра се должи на неколку фактори:

Зголемената инфлација од 2018 година кога првично беше утврдена таксата

Дополнителни оперативни трошоци поврзани со новите технички функционалности на системот

Дозволата ќе важи три години од датумот на издавање.

Услови за аплицирање

За да се аплицира за ETIAS дозвола, потребни се:

Важечки патен документ што нема да истече во наредните три месеци и не е постар од 10 години

Платежна картичка за плаќање на таксата од 20 евра

Лични информации кои се пополнуваат во онлајн формуларот

Важно е да се напомене дека патните документи кои не ги исполнуваат меѓународните стандарди може да бидат одбиени за време на процесот на аплицирање.

Пред ETIAS доаѓа EES

Пред воведувањето на ETIAS, од октомври 2025 година ќе се имплементира системот за влез/излез (EES), кој нема да се наплаќа.

EES постепено ќе се воведува на надворешните граници на 29 европски земји во период од шест месеци. Европските земји ќе ги воведат различните компоненти на EES во фази, вклучувајќи го и собирањето биометриски податоци како фотографии од лице и отпечатоци од прсти.

Одбивањето да се дадат биометриски податоци ќе резултира со одбивање на влезот на територијата на европските земји што го користат EES системот.

ETIAS ќе се применува на 63 националности кои моментно патуваат во ЕУ без виза, вклучително и граѓаните на Северна Македонија.