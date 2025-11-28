Четворица обвинители се борат за наследници на Лаура Ковеши во ЕЈО

Четири кандидати се во трка за следен шеф на Европското јавно обвинителство, а нивното интервјуирање треба да се одржи следната недела во Брисел. Ова се наведува во соопштението на комисиите на Европскиот парламент за граѓански слободи, правда и внатрешни работи и за буџетска контрола.

Кандидатите ќе одговорат на прашања поврзани со нивните намери ефикасно да истражат и да ги изведат пред лицето на правдата сторителите на кривични дела против финансиските интереси на ЕУ на независен, професионален и чесен начин, се додава во соопштението. Се забележува дека главниот обвинител на ЕУ има седумгодишен мандат без можност за обновување.

На сослушувањето се примени Стефано Кастелани (Италија), Ингрид Машл-Клаузен (Австрија), Андрес Ритер (Германија) и Емилио Улед (Шпанија). Сите тие се обвинители, а Машл-Клаузен и Ритер веќе работат за Јавното обвинителство на ЕУ. Сегашната шефица на Европското јавно обвинителство, Лаура Ковеси (Романија), беше назначена на функцијата во октомври 2019 година со одлука на ЕП и Советот на ЕУ.