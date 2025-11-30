0 SHARES Сподели Твитни

Четворица ученици од основното училиште „Димо Хаџи Димов“ во општина Карпош продолжуваат да се лекуваат во болница поради сомнение за труење, со симптоми на повраќање, болки во стомакот и висока температура.

Од Клиниката за детски болести објаснуваат дека нивната здравствена состојба е стабилна и добра, додека во последните два дена не се регистрирани нови случаи.

„Моментално имаме 4 деца кои се на болничко лекување на Клиниката за детски болести, сите добија соодветен медицински третман и потребна нега и сега се во значително подобрена здравствена состојба. Во петокот отпуштивме три деца дома. Вчера и денес немавме нови случаи“, велат од Клиниката за детски болести.

Според Институтот за јавно здравје, од анализата на примероците од вода земени од ОУ „Димо Хаџи Димов“, утврдено е дека физичко-хемиските и микробиолошките анализи на водата се во рамките на референтните вредности, односно, не се пронајдени тешки метали во примероците од вода. Во меѓувреме, во три чешми на училиштето, соодветно една во кујната и две во училниците, е пронајдено присуство на бактерии, додека фекални бактерии се пронајдени во мусака и на неколку површини во кујната и училиштето, што укажува на лоша хигиена во училиштето и кујната. Во меѓувреме, Здравствениот инспекторат ја затвори училишната кујна. Утре се очекува да бидат објавени анализите на примероците земени во уште девет училишта во општина Карпош.

