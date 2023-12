„ЧЕТВРТИОТ КАТ БЕШЕ ЗАМКА, СКОКНАВМЕ“: Фотографија од студенти од Прага го обиколи светот – Откриени грозоморните детали од масакрот! (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Фотографијата од десетина студенти и вработени на Универзитетот Чарлс , кои се криеја од масовниот убиец на покривот на зградата, на самиот раб, го обиколи светот. Немаа каде да бегаат. Се нашле во стапица. Чешкиот портал Блеск објави сторија за нив.

На четвртиот кат, каде што се криеле, масовниот убиец Дејвид Козак (24) започнал крвав пир, пишува Блеск. Додека првите три ката имаат квадратен коридор и големо централно скалило, четвртиот кат е непрооден. Освен двата лифта, кои се оневозможени од тактички причини, единствен излез од тука е долу по скалите. Скалите што ги користел напаѓачот.

Prague, Czech Republic – This footage gives brings the photo of the students on the ledge to life 🇨🇿 pic.twitter.com/b7f53Xdc57— 🇬🇧RonEnglish🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@RonEng1ish) December 21, 2023

На студентите и вработените им остануваат само две опции да си го спасат животот. Забарикадирајте се во училниците или во тоалетот или бегајте низ прозорецот до работ на зградата, 20 метри над земјата. За жал, не успеаја сите. Еден од нив е директорот на Институтот за музикологија, чие име е прво на листата на жртви. Музикологијата се изучува во училниците на почетокот на коридорот на четвртиот кат.

„Имавме предавање. Една студентка ме прекина и рече дека нејзината пријателка напишала дека е заклучена во тоалетите на 4-ти кат “, рече вонредниот професор Даниела Тинкова, која држеше часови по историја на вториот кат. “Излеговме од училницата, сакавме да се качиме горе, но не спречија еден куп ученици кои плачеа и викаа дека има пукање горе. Затоа се затворивме во собата и се забарикадиравме. По околу еден час , час и половина не извади полицијата “, додаде таа.

Два ката погоре, напаѓачот убивал безмилосно. Тој провалил и во училницата со број 423, која се наоѓа на крајот од ходникот на 4-ти кат. До него има само тоалети, не се оди понатаму. Професорот таму одржа предавање. “Напаѓачот пукал во неа неколку пати. Поради повредите кои ги добила, била хоспитализирана. Но преживеала. Многу нејзини колеги и студенти немале толку среќа”, напишал нејзиниот син на социјалните мрежи.

Еден од студентите кој се криел од убиецот на работ од зградата раскажал што се случило. „Имавме предавање, а потоа слушнавме необични истрели. Мислевме дека некој се шегува во ходникот, но потоа некој почна да пука низ вратата. Се сокривме зад клупите. Завршила во болница вознемирена и со повредена рака, но жива. Според неа, напаѓачот во еден момент исчезнал, но потоа се вратил, повторно почнал да пука и да ја крши вратата. Потоа учениците избегале низ прозорецот.

„ Бевме на четврти кат и имавме среќа што имаше покрив зад нашата училница. Се качивме на него и ползевме зад аголот до платформа. Под нас имаше балкон. Чекавме таму долго време, но потоа го слушнавме како се приближува, па скокнавме на балконот. Го скршивме прозорецот и побегнавме низ внатрешноста. Моите пријатели имаат скршеници и гребаници. Но, некој падна од таа платформа на земја “, го опишала страшниот момент таа.

За потсетување, студентот Дејвид Козак отвори оган во четвртокот попладне од главната зграда на Филозофскиот факултет на Универзитетот Чарлс на плоштадот Јан Палах, убивајќи 14 лица, а рани 25. Се верува дека тој го убил својот татко пред масовното пукање во централниот дел на земјата. Прага и една недела пред тоа убил маж со негова ќерка.



