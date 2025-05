Четврти YES Фестивал во Скопје: Радост за младите читатели

0 SHARES Сподели Твитни

Од 26 до 30 мај, во Скопје по четврти пат ќе се одржи „YES ФЕСТИВАЛ“, под мотото „Млади европски приказни, млади креативци“, организиран од издавачката куќа „Чудна шума“. Фестивалот ќе се одржува на различни локации во Скопје и ќе понуди широк спектар на активности наменети за младата читателска публика и креативци, но оваа година ќе има и програма за возрасни. Утринските настани се планирани во ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“, која вклучува филијалите „Другарче“ и „Страшо Пинџур“, каде што ќе се организираат креативни работилници за деца од основните училишта и градинките. Темите се врзани за изданијата на „Чудна шума“ и обработуваат важни прашања како инклузија, екологија и врсничко насилство. Доколку се спори на книгите „Храброто срце Хермит“ и „Беззборовната Ела“, ќе има работилница во присуство на холандскиот писател Едвард ван де Вендел. Неговата книга „Мишка“ ја следи малечката Роја од Авганистан, чијото семејство било принудено да замине од татковината.

Главниот дел од програмата ќе се одржува од 17 до 21 часот во „Младинскиот културен центар“ од 26 до 28 мај. Тука ќе се промовираат книги и ќе се организираат креативни работилници. Фестивалот деновите ќе бидат исполнети со промоции, како што е отварањето на 26 мај кое вклучува три настани: промоција на сликовницата „Шарен, бистар свет“, романот „Приказни од Sунливото Море“ и креативната сликовница „Хармоника Картоника“. Покрај тоа, настаните во МКЦ вклучуваат низа работилници, како „Куќата на детството“, „Боите на виножитото“ и „Потрага по храброст“.

Оваа година, „Чудна шума“ во својата организација го вклучува и OFF-програмата наменета за возрасните, со уникатни книжевни вечери во „Буква“. На 28 мај, ќе биде промовирана книгата „Денови на Блуграс-љубов“ од Едвард ван де Вендел, еден од најпознатите европски книжевници кој обработува разнолики теми. Покрај тоа, уште едно големо настојување на фестивалот е и промоцијата на хаику збирката „Шах-мат“ од Теа К. и Гето Руди, чија презентација во „Буква“ ветува несекојдневно искусување.

The post Четврти YES Фестивал во Скопје: Радост за младите читатели appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: