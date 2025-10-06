Четвртото правило можеби ќе ве изненади: Пет правила за уредување што дизајнерите велат дека можеме да ги прекршиме

0 SHARES Сподели Твитни

Кога уредуваме простор, честопати се потпираме на непишани правила кои долго време се сметаат за стандард во дизајнот на ентериер.

Некои од нив навистина го олеснуваат распоредот и донесувањето одлуки, но други звучат повеќе како застарени правила отколку како корисни упатства. А во светот на декорацијата, исто како и во животот, не е сè црно-бело: понекогаш најдобриот потег е оној што оди „против правилата“.

Оваа сезона, дизајнерите на ентериер нагласуваат дека е време да заборавиме на некои застарени правила и да дадеме простор на креативноста оваа есен.

Еве пет правила што можете безбедно да ги прекршите и што да правите наместо тоа.

Уметноста секогаш треба да биде во висина на очите

Поставувањето слики и уметнички дела според ова правило честопати резултира со здодевни ѕидови. Понекогаш е поинтересно да ги спуштите, да ги потпрете на полица или да ги распоредите за да создадете динамичен ефект на галериски ѕид. Клучот е да се размислува за размерот, погледите и односот со мебелот, а не за висината.

Не мешајте метали или видови дрво

Порано се сметаше дека целиот метал во просторот мора да биде со иста боја, а целото дрво со иста нијанса. Денес е јасно дека комбинирањето носи динамика и личност. Трикот е да се усогласат тоновите: мат со мат, топол со топол, ладен со ладен. На овој начин, мешањето станува софистицирано, а не хаотично.

Ролетните и венецијанерите не се толку елегантни како завесите

Завесите долго време се сметаа за „погламурозен“ избор, но модерните ролетни се исто толку стилски денес. Нивните чисти линии му даваат на просторот префинет изглед, а слоевитоста со светли завеси може да создаде дополнителна димензија.

Само светли бои во мали простори

Старата школа вели дека темните бои визуелно го намалуваат просторот. Но, дизајнерите тврдат спротивното, темните тонови или богатите шари можат да додадат длабочина и топлина, правејќи ја просторијата поудобна и поорганизирана. Наместо стерилна бела боја, осмелете се да користите темно зелена, кафеава или земјени тонови, малите простори добиваат карактер.

Завесите мора да одговараат на бојата на ѕидот

Некогаш популарниот тренд „избелено бело“ ги правеше завесите речиси невидливи. Денес, сосема е спротивно, прозорците се можност да се нагласи стилот. Богатите, заситени нијанси можат да му дадат длабочина на просторот и да донесат сосема ново ниво на луксуз и личност.

