Четирите намирници кои имаат најголемо влијание врз нивото на стрес

Стресот е дел од животот, но она што го јадеме може да одреди колку силно го чувствуваме. Додека одредени видови храна му помагаат на телото полесно да се смири, други всушност ја зголемуваат напнатоста и го стимулираат производството на хормонот на стрес, кортизол. Различни експерти за исхрана предупредуваат дека долготрајната консумација на таква храна може да го влоши расположението и да ја намали отпорноста кон секојдневните предизвици. Значи, ова се некои од видовите храна што би можеле да имаат најголемо влијание врз нивото на стрес.Кофеински пијалоциКафето и енергетските пијалоци можат да го зголемат нивото на кортизол во телото. Нутриционистите истакнуваат дека премногу кофеин доведува до забрзан пулс, несоница и чувство на нервоза, што само го зголемува стресот наместо да го ублажува.Храна богата со шеќерСлатките, газираните пијалоци и печивата со многу додаден шеќер брзо го зголемуваат нивото на гликоза во крвта, но исто така предизвикуваат и негово исто толку брзо намалување. Многу диететичари објаснуваат дека токму овие ненадејни скокови и падови на шеќерот во крвта можат да доведат до раздразливост, замор и зголемено чувство на стрес.Преработена хранаИнстант оброците, грицките и готовите производи често содржат многу сол, нездрави масти и адитиви. Нутриционистите предупредуваат дека таквата исхрана ги зголемува воспалителните процеси во телото, што дополнително го поттикнува чувството на вознемиреност и напнатост.АлкохолИако многу луѓе се свртуваат кон алкохолот за да се релаксираат, експертите нагласуваат дека тој на крајот го зголемува нивото на стрес. Алкохолот го нарушува квалитетот на сонот и го осиромашува телото, што на долг рок води до уште поголем замор и нервоза.Идентификувањето на видовите храна и хранливи материи што го влошуваат стресот е првиот чекор кон донесување поздрави избори и подобро чувство за рамнотежа во вашиот секојдневен живот.

