Четирицикл се превртел во Тетовско – има тешко повредени

На 31 август 2025 година во 17:30 часот во СВР Тетово било пријавено сообраќајно несреќа во село Синичане, општина Боговиње. Четирицикл со кумановски регистарски ознаки, управуван од П.К. (31) од Тетово, се превртел на патот.

Во несреќата тешки телесни повреди се здобил сопатникот Н.С. (26) од Скопје, додека возачот добил телесни повреди. Двете лица биле префрлени и констатирани во Клиничката болница Тетово.

На местото на несреќата извршен бил увид од екипа од СВР Тетово.