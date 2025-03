Четири години од заминувањето на Зафир Хаџиманов

0 SHARES Сподели Твитни

На 77-годишна возраст на 27 март пред четири години, почина актерот, композитор, пејач, Зафир Хаџиманов. Хаџиманов е едно од препознатливите лица на македонската и југословенската уметничка сцена со богатиот опус што го остави зад себе и беше најпознат македонски културен деец кој живееше и твореше во Белград и Србија.

Средно училиште и музичко училиште завршил во Скопје, каде започнал да се занивама со музика и театар. Во 1967 година дипломира глума на Факултетот за драмски уметности во Белград. Паралелно со студиите, настапува како пејач на забавната музиката и ги сними своите први два плочи, на кои е автор и на текстовите.

Има снимено голем број албуми и има одиграна главни улоги во неколку музички настапи. Има публикувано шест книги поезија, две прозни книги и три музички книги за деца.

Зафир Хаџиманов е роден во 1943 година во Кавадарци, Македонија.

