Четири знаци дека на вашето тело му недостасува витамин Ц

МИСЛИШ дека внесуваш доволно витамин Ц? Иако сериозниот недостаток е редок денес, многу луѓе сè уште не го внесуваат препорачаниот дневен внес. Дури 41% од возрасните не внесуваат доволно витамин Ц за оптимално здравје. Вашето тело може да испраќа суптилни, прикриени сигнали долго пред да се појави сериозен проблем, според EatingWell.

Препорачаниот дневен внес за возрасни жени е 75 мг, а за возрасни мажи 90 мг. Одредени групи, како што се пушачите, оние што пијат многу, оние со ограничен внес на овошје и зеленчук и постарите лица, се изложени на поголем ризик да не внесуваат доволно. Нутриционистите откриваат четири знаци на кои треба да внимавате.

Болни зглобови

Ако вашите зглобови се вкочанети и болни, недостатокот на витамин Ц може да биде виновникот.

„Нискиот внес на витамин Ц може да предизвика болки во зглобовите и оток поради намалено формирање на колаген“, вели регистрираната диететичарка Џесика Брентли-Лопез.

Витаминот Ц е неопходен за синтеза на колаген, протеин кој ги одржува ‘рскавицата и сврзните ткива силни. Плус, како моќен антиоксиданс, витаминот Ц помага во намалувањето на воспалението во телото, па затоа недостатокот може да ве направи поболни.

Лесно добивате модринки.

Дали почесто од вообичаеното ви се појавуваат модринки, дури и од мали испакнатини? Ова може да биде знак дека ви недостасува витамин Ц.

„Благ, субклинички недостаток на витамин Ц може да се манифестира како лесно појавување модринки или побавно заздравување на раните“, објаснува регистрираната диететичарка Даница Премирели.

Овој витамин го поддржува процесот на заздравување и ги штити ткивата од оштетување, што влијае на тоа како вашата кожа реагира на секојдневните предизвици.

Раздразливост и лошо расположение

Промените во расположението лесно се припишуваат на стрес, но можат да се поврзат и со исхраната.

„Нискиот внес на витамин Ц може да доведе до абнормални нивоа на допамин и норепинефрин, што може да предизвика нарушувања на расположението“, вели Брентли-Лопез.

Витаминот Ц е вклучен во производството на невротрансмитери како серотонин, кои влијаат на расположението и емоционалната благосостојба. Истражувањата покажаа дека поголемиот внес на витамин Ц е поврзан со помал ризик од депресија. Доколку се борите со долготрајна депресија, задолжително консултирајте се со лекар или професионалец за ментално здравје.

Груба и нерамна кожа

„Ако вашата кожа е груба, сува или покриена со мали испакнатини, ниските нивоа на витамин Ц може да играат улога“, вели Премирели.

Без доволно витамин Ц, вишокот кератин може да се насобира во фоликулите на влакната, предизвикувајќи состојба позната како хиперкератоза или „пилешка кожа“, која често се појавува на рацете и нозете. Нискиот внес на овој витамин, исто така, може да придонесе за сува кожа, правејќи ги испакнатините поизразени.

Како да внесете повеќе витамин Ц?

Најдобриот начин да го зголемите внесот е да јадете повеќе овошје и зеленчук.

,,Целта ви е да јадете пет порции овошје и зеленчук дневно и лесно ќе ги задоволите вашите потреби за витамин Ц“, советува регистрираната диететичарка Шери Гау.

Додека повеќето овошја и зеленчуци го содржат, агрумите, бобинките, дињите, доматите, пиперките и брокулата се особено богати извори.

Постојат неколку лесни начини да го додадете во вашата исхрана. Посипете сок од лимон врз супи, чорби, риба или салати – само една лажица содржи речиси 6 мг витамин Ц. Додадете бобинки во смутија и овесни снегулки. Закускајте сурови пиперки, кои се еден од најбогатите извори – една чаша црвени пиперки обезбедува околу 142 мг витамин Ц.

Иако сериозниот недостаток на витамин Ц е редок, важно е да ги слушате суптилните сигнали што ви ги испраќа вашето тело. Во повеќето случаи, додатоците во исхраната не се неопходни – исхраната богата со овошје и зеленчук е доволна за да ги задоволи вашите дневни потреби и да го поддржи вашето целокупно здравје.

