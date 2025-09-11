Четири игри што ќе ви го одржат умот бистар и ќе ви ја подобрат меморијата

0 SHARES Сподели Твитни

Промените во меморијата со возраста се нормални, но постојат начини да го вежбате вашиот ум.

Мозочните игри и вежбите за меморија ги стимулираат невронските патишта и ја промовираат невропластичноста, способноста на мозокот да се менува и учи, објаснува д-р Дакари Квимби, клинички асистент професор по психијатрија на Медицинскиот факултет USC Keck.

Ова помага во зајакнување на невронските врски, што може да помогне во зацврстувањето на мемориските вештини и способности, пишува Yahoo.

„Вклучувањето во когнитивни предизвици може да ја подобри когнитивната функција и потенцијално да го одложи падот на меморијата“, вели тој.

Д-р Гари Смол, раководител на психијатрија во Медицинскиот центар на Универзитетот Хакенсак, рече дека неколку студии покажале дека едноставните вежби за меморија можат да ги подобрат мемориските предизвици.

Шах

„Шахот е одличен за стратешко размислување и решавање проблеми. Ги принудува играчите да ги запомнат правилата, да ги следат позициите на фигурите и да ги предвидат потезите на противникот“, вели Квимби.

Игри со карти

„Овие игри не се само забавни за друштвени собири, туку ја подобруваат и меморијата со тоа што бараат од играчите да се сетат кои карти веќе се поделени и да погодат можни карти што ги имаат другите“, вели Квимби.

Крстозборки

Крстозборките можат да бидат тешки, но предизвикувањето на себеси е клучно за да го одржите вашиот ум остар.

Математички загатки

Бројните игри како Судоку бараат аналитички вештини „и овозможуваат препознавање на обрасци и вештини за решавање проблеми, кои се потребни за зајакнување на краткорочната меморија“, вели Квимби.

