Четири лица загинаа, а најмалку 20 се ранети во масовно пукање во бар во Јужна Каролина

Најмалку четири лица се убиени, а 20 други се повредени во масовно пукање што се случи во ресторан во Јужна Каролина околу 1 часот по полноќ во саботата навечер.

„По пристигнувањето на местото на настанот, заменик-шерифот пронашол голема група луѓе, од кои некои имале прострелни рани“, соопшти канцеларијата на шерифот.

Утврдено е дека во времето на пукањето во зградата имало околу стотина луѓе. „Неколку жртви и сведоци избегале во блиските комерцијални и станбени згради, барајќи засолниште од куршумите“, се вели во полициското соопштение.

Потврдено е дека четири лица загинале на самото место, додека најмалку 20 се ранети, од кои четворица се во критична состојба, јавува ABC News .

Полицијата соопшти дека осомничениот е идентификуван, но засега не е познато дали е уапсен.