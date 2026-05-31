Четири лица лишени од слобода по пријави за семејно насилство

Во Тетово бил приведен 44-годишен маж поради сомнение дека извршил семејно насилство врз својата сопруга. Во Скопје, на подрачјето на Гази Баба, полицијата лишила од слобода 46-годишен маж кој, според пријавата, физички ги нападнал своите родители и им се заканувал на членовите на семејството. Уште едно лице било приведено во Шуто Оризари, откако наводно со остар предмет им се заканувало на својата вонбрачна партнерка и на нивната ќерка, при што оштетило и дел од покуќнината.

Во Полициската станица Драчево бил извршен службен разговор со 63-годишен скопјанец по пријава дека физички ја нападнал сопругата. Дополнително, 37-годишна жена пријавила дека нејзиниот вонбрачен партнер ѝ истурил хемиско средство во пределот на лицето и очите додека се наоѓале во возило во близина на нејзиното работно место. На жената ѝ била укажана лекарска помош во Клиничкиот центар „Мајка Тереза“.

Полицијата постапува и по пријава од 33-годишна жена од Бит Пазар, која пријавила дека сопругот ѝ упатувал закани во семејниот дом. Во Виница, пак, била приведена 29-годишна жена осомничена дека со метален предмет физички ја нападнала својата мајка, нанесувајќи ѝ повреди поради кои таа била згрижена во болницата во Кочани.

Од Министерството за внатрешни работи информираат дека се преземаат мерки за целосно расчистување на сите случаи, по што против сторителите ќе бидат поднесени соодветни пријави.