Четири лица се згрижени на Токсикологија по пожарот во Трубарево

Две лица се хоспитализирани и две се амбулантски згрижени на Клиниката за токсикологија како последица од пожарот во складиштето за рециклирање електронски отпад во Трубарево

Портпаролката на Владата Марија Митева на прес-конференција рече дека четири лица се здравствено згрижени, но дека нема повеќе информации за нивната состојба.

За тоа поопширно, рече, ќе соопшти министерот за здравство Азир Алиу на прес-конференција , заедно со директорот на Токсикологија, д-р Арѓенд Имери

