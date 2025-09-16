Четири намирници за регулирање на шеќерот и тежината

0 SHARES Сподели Твитни

Лековите за регулирање на шеќерот во крвта и намалување на апетитот стануваат сè попопуларни, особено кај луѓето кои сакаат да ослабат. Иако се ефикасни, нивната употреба може да биде скапа и поврзана со несакани ефекти. Добрата вест е дека природата нуди слични решенија. Според нутриционистот Симрун Чопро, одредени видови храна можат да го поддржат здравиот метаболизам, да ја намалат желбата за храна и да го намалат воспалението во телото. Таквиот пристап помага да се ослабне на одржлив и здрав начин, без лекови.Леќа и мешункиМешунките се богати со растителни влакна и протеини. Овие хранливи материи го забавуваат варењето и го продолжуваат чувството на ситост. На овој начин, тие го намалуваат апетитот и го држат нивото на шеќер во крвта под контрола. Покрај тоа, овие намирници го одржуваат здравјето на цревата и помагаат да се спречат ненадејни скокови на гликозата по оброците.Просо и кафеав оризОвие зрна имаат низок гликемиски индекс, што значи дека се вари бавно, обезбедувајќи стабилно ниво на шеќер во крвта и одржувајќи ве сити подолго време. Исто како и апчињата за слабеење, тие помагаат во контролата на гладот ​​и ја намалуваат потребата за ужина помеѓу оброците.Јајца и наутПротеините играат клучна улога во создавањето чувство на ситост. Јајцата и панер сирењето обезбедуваат висококвалитетни протеини, додека наутот содржи влакна покрај протеините, што дополнително го забавува варењето на храната. Вклучувањето на овие намирници во вашата исхрана природно го намалува апетитот и го олеснува контролирањето на вашата тежина.Јаткасти плодови и семињаБадемите, оревите и лененото семе содржат здрави масти кои го забавуваат варењето, го стабилизираат шеќерот во крвта и ги намалуваат хормоните на глад. Овие масти го забавуваат празнењето на желудникот, што придонесува за подолга ситост и подобра контрола на внесувањето храна. Тие исто така имаат позитивен ефект врз хормоналната рамнотежа.Совети од нутриционисти за подобри резултатиСимрун Чопра препорачува неколку едноставни чекори за максимизирање на придобивките од овие намирници:

Јадете на секои 3 до 4 часа за да избегнете пад на шеќерот во крвта.

Фокусирајте се на цела, непреработена храна.

Намалете го внесот на рафинирани јаглехидрати.

Не прескокнувајте оброци, бидејќи тоа може да го наруши балансот на хормоните што го регулираат апетитот.

Започнете го секој оброк со зеленчук за да помогнете во ублажување на ненадејните скокови на гликозата во крвта.

Наместо да се потпирате на скапи лекови, многу од придобивките можат да се постигнат природно. Со внимателно одбрани намирници и редовни оброци, можно е да се одржи стабилно ниво на шеќер во крвта, да се намали апетитот и да се подобри здравјето, без несакани ефекти.

