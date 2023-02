Четири најдобри апликации за следење земјотреси

0 SHARES Сподели Твитни

Дали сакате да се информирате или да добивате предупредувања за земјотрес во вашата близина или во светот? Ви ги претставуваме четирите најдобри апликации за тоа.

За жал, природните непогоди, како земјотреси, се суровата реалност на светот во кој живееме. Додека Турција и Сирија бројат десетици илјади жртви и огромна материјална штета по серијата земјотреси, почвата се тресе и во Романија и Грција, а се почувствува потрес и кај нас. Затоа е многу корисно да останете информирани за овие настани, а најбрзиот начин да го направите ова е преку апликации на паметниот телефон.

Иако Google го интегрира системот за предупредување за земјотрес во својот оперативен систем Android, оваа функција сè уште не е широко распространета, затоа мора да се потпреме на апликации од трети страни за да бидеме информирани за земјотреси во нашата близина навремено. Ние ви ги презентираме четирите најдобри апликации за следење на земјотреси:

LastQuake

Ова листа нема рангирање, но ако мораме да издвоиме едн апликација пред другите, тоа секако е LastQuake, проект на Европскиот сеизмолошки центар. Покрај официјалната страница, која е достапна за информации за земјотреси низ целиот свет, на корисниците исто така им е достапна апликација за паметни телефони која ја нуди истата функционалност.

Корисниците може самите да пријават земјотреси, а со другите корисници да споделуваат искуства во коментарите, а апликацијата известува за потреси во радиус што самите го одредувате.

Рака на срце, апликацијата изгледа прилично застарено, но сè додека е едноставна за употреба, функционална и ажурна, овој аспект лесно се занемарува.

My Earthquake Alerts

Како што кажува самото име, My Earthquake Alerts ги следи земјотресите низ целиот свет и ги известува нејзините корисници. Прилично е ажурна, така што не треба да се грижите дека нема да ве извести за земјотрес што се случил во близина.

Дизајнот на аплиакцијата е можеби најпрегледен во споредба со другите сервиси од овој вид, а недостаток на My Earthquake Alerts е отсуството на дел за коментари.

Earthquake App

Уште една корисна и добро дизајнирана апликација за следење на земјотресите е Earthquake App. Земјотресите се прикажани во форма на картички на почетната страница – прво оние во близина, а потоа и најзначајните во светот.

Исто така, има многу корисна мапа што нуди поголема прегледност од другите апликации благодарение на паметното групирање на земјотреси за полесна навигација.

Earthquakes Tracker

Убедливо најгрдата и најкомплицирана апликација на нашата листа е Earthquakes Tracker. Како и да е, иако оваа апликација на прв (па и на втор) поглед можеби ги одбива корисниците со својот изглед и дизајн, таа е едно од најкорисните решенија ако сте подготвени да ги истрпите непрегледните листи и иконите кои понекогаш и не сме сигурни што означуваат.

Им овозможува на своите корисници многу точно да го филтрираат и пребаруваат тресењето на тлото низ светот, и до детали да нагодат кои известувања сакаат да ги добиваат. Опцијата за детектирање цунами е бонус карактеристика.

Се разбира, цунамијата не се опасност во Македонија, но оваа функција може да биде многу корисна за оние кои патуваат во ризични подрачја.

